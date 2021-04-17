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لبنان | الجيش: وصول طائرتين مغربيتين محملتين بمواد غذائية هبة الى المؤسسة العسكرية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محملتان ب 22 طنا من المواد الغذائية المقدمة كهبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الجيش، من ضمن ثماني طائرات سوف تصل تباعا خلال الأيام المقبلة، تنقل ما مجموعه 90 طنا. وقد أعرب ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال استقبال الهبة الملكية عن الشكر الجزيل لجلالة الملك محمد السادس على مبادرته القيمة، متمنيا السلام والطمأنينة للشعب المغربي الشقيق، وللمملكة المغربية دوام الازدهار والتقدم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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