لبنان | نقابة مستخدمي الضمان دانت التعرض لاحد مفتشيها

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه “نهار الخميس الواقع في 15/4/2021 عند الساعة 12,30 ( خلال دوام العمل)، تعرض أحد مستخدمي الصندوق (مفتش)، لإعتداء وتهديد أثناء قيامه بواجبه الوظيفي بالرقابة على شركة الشمالي للخضار والفاكهة ش م م، من قبل بعض مسؤولي وعمال الشركة المذكورة، مما دفعه الى الاتصال بالقوى الامنية لطلب المؤازرة والتي لبت فورا مشكورة، وتقدم المفتش بشكوى لدى القضاء المختص الذي أوقف أحد شركاء المؤسسة المذكورة رهن التحقيق”.

ودانت النقابة بشدة التعرض لاي مستخدم وتحت أية حجة، وطلبت من إدارة الصندوق متابعة الموضوع “ليكون عبرة لغيره”، مشددة على أنها على “ثقة تامة بالقضاء لاحقاق الحق”.

وذكرت ب”وجود مواد قانونية تحمي المفتش أثناء قيامه بواجبه الرقابي”.

كما أعلنت “متابعة الموضوع لخواتيمه، وهي كانت وستبقى الحصن المنيع بوجه كل من تسول له نفسه التعدي على المستخدمين، صونا لكرامة المؤسسة والمستخدمين على حد سواء”.