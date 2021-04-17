لبنان | تراجع بسيط لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ 35 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم السبت تراجعاَ بتسعيرة متراوحة بين 12250 و12300 ليرة لكل دولار. ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية حادة إثر تعنّت السلطة السياسية وتعجرفها في إدارة السياسة والملفات الحياتية.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.