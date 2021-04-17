لبنان | طقس صيفي في الـ”weekend”… وكتل هوائية حارة تسيطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انطلقت كتل هوائية حارة من فوق شمال شرق افريقيا، لتبدأ بالتأثير بشكل تدريجي على لبنان اليوم السبت، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، وتصل الكتل الحارة الى ذروتها يوم الاثنين، لتنحسر يوم الثلاثاء ويعود الطقس الى اعتداله.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٨ بقاعا بين ١٦ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الاحد :

طقس مستقر وحار مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣٠ درجة والاجواء غائمة جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شرقية مغبرة ضعيفة ٢٥كم/س

الاثنين :

طقس مستقر وحار جدا خاصة في النصف الجنوبي من لبنان مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً بسحب عالية وتنشط رباح مغبرة شرقية ٥٠كم/س