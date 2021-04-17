لبنان | النائب جعجع: نعيش في دولة بعيدة جداً عن نموذج الجمهورية القوية

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

زار نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي يرافقهما :النائب البطريركي عن جبة بشري المطران جوزف نفاع، مدير عام شركة “أبنية” نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو، نائب رئيس مجلس ادارة شركة “خطيب وعلمي” المهندس سمير الخطيب، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف ونائبه رئيس بلديّة بشري فريدي كيروز، رئيس لجنة وقف مار ماما الأب بيار سكر، نائب رئيس بلديّة بشري جوزيف لدس الفخري، أمين سر منطقة بشري في حزب “القوات اللبنانية” روبير حدشيتي، رئيس مركز “القوّات اللبنانيّة” في مدينة بشري رينيه النجار، المهندس أسعد كيروز المكلف من قبل “مؤسسة جبل الأرز” بمتابعة ملف المستشفى، نائب رئيسة “مؤسسة جبل الأرز” د. ليلى جعجع، عضوي هيئتها الإداريّة: الأستاذ ماريو صعب والمختار فادي الشدياق، عضو الهيئة العامة في المؤسسة المهندس نديم سلامه، مسؤولة الملف الطبي في منطقة بشري ميرنا يونان الشدياق، معاون النائب جعجع رومانوس الشعار والمسؤول في جهاز الإعلام والتواصل بولس عيسى.

وكان في استقبال نائبي القضاء والوفد المرافق، رئيس مجلس إدارة المستشفى د. أنطوان جعجع ومديرها إيدي لظم، وأفراد الطاقم الطبي والتمريضي العامل في المستشفى.

وقد أتت هذه الزيارة من قبل نائبي القضاء للإشراف على حسن سير أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من تأهيل وتجهيز المستشفى، والاطلاع على ما أنجز منها حتى الآن بعد أن كان قد باشر المتعهد، “شركة أبنيّة”، العمل في الأول من نيسان 2021 على ما نص عليه عقد التلزيم ما بين الشركة و”مؤسسة جبل الأرز”.

وفي هذه المناسبة، هنأت النائب ستريدا جعجع أهالي منطقة بشري خصوصاً ومحافظة الشمال عموماً على البدء بتنفيذ هذا المشروع الحلم الذي طال انتظاره 41 عاماً، إلا أنه اليوم أصبح قيد التنفيذ على أرض الواقع بعد أن قامت “مؤسسة جبل الأرز” بالمبادرة لإنجازه ، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى لو كنا نعيش في جمهوريّة قويّة ترعى أبناءها ومصالحهم وتهتم لحياتهم وصحتهم عبر توفير الاستشفاء لهم في المناطق كافة إلا أننا، للأسف، نعيش في دولة بعيدة جداً عن هذا النموذج الذي أرسيناه في قضاء بشري، لذا ترونا كنائبين عن القضاء نقوم اليوم بتغطية تقصير هذه الدولة الفادح عبر أخذ المبادرة للقيام بما هو لا يندرج في سلّم مهام النائب كالمشروع الذي نجول فيه اليوم والذي هو مرفق عام كان على الدولة أن تقوم بتأهيله وتجهيزه.

وأوضحت النائب جعجع أننا كنائبين عن قضاء جبّة بشري وقفنا وسنقف دائماً إلى جانب أهلنا في القضاء مهما كانت الظروف وأياً تكن التحديات، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان والعالم بأسره، وهذا أقل ما يمكننا القيام به إزاءهم فهم أهل الوفاء والنضال الذين لطالما وقفوا إلى جانب الحق والحقيقة في أصعب المراحل غير آبهين بالضغوط والتضييق.