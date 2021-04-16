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لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 8 ثواني

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره بشأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس داخله، وقد جاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

فايزر: 108

أسترازينيكا: 189

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 422 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 107

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 20

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1102 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51

– حالات وفاة: 2

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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