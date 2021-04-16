لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 8 ثواني
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره بشأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا داخله، وقد جاء فيه:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
فايزر: 108
أسترازينيكا: 189
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 422 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 107
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 20
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1102 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51
– حالات وفاة: 2