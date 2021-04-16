لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 8 ثواني

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره بشأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا داخله، وقد جاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

فايزر: 108

أسترازينيكا: 189

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 422 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 107

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 20

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1102 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51

– حالات وفاة: 2