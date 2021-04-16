لبنان | الجيش: خرقان بحريان قبالة الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 16/4/2021 اعتبارا من الساعة 5.22 ولغاية 6.20، سجل خرقان بحريان معاديان للمياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 231 مترا، وأقدم العناصر على إطلاق رشقات نارية في اتجاه البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.