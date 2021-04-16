لبنان | رابطة المهني: لتأمين شروط العودة الآمنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

شددت “رابطة التعليم المهني” في بيان، على “تأمين شروط العودة الآمنة التي استند اليها وزير التربية والتعليم العالي بإعلانه الاضراب، والتي جاهر ووعد بها سابقا، حيث ان التعليم المهني والتقني لم تشمله حملة التلقيح التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي”.

وتمسكت “بإجراء الامتحانات الرسمية بهدف المحافظة على مستوى الشهادات الفنية الرسمية”. وتبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات.