لبنان | في الطفيل.. وقوع إصابات جراء تبادل لإطلاق النار بين عائلات على طرفي الحدود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 9:49 مساءً

تشهد بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا وضعاً متوتراً للغاية على إثر تبادل لاطلاق النار بدأ بين عائلات سورية من آل السيد باتجاه عائلات لبنانية من آل دقو وتطور الخلاف ليطال كل الأطراف في البلدة، حيث جرى تبادل لاطلاق النار بين مختلف العائلات.

وأشارت المعلومات الى وقوع إصابات لم يجر التأكد من صحتها أو عددها.

ويعمل الجيش اللبناني عبر فوج الحدود البري الرابع الى ضبط الوضع بعد دخوله البلدة وتسييره دوريات اعادت الهدوء التام اليها، إنما الأجواء لا تزال متوترة جداً وفق بعض العائلات.