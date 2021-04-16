لبنان | ضبط مواد معدة للتهريب إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن وحدات الجيش المنتشرة في البقاع تمكنت بتاريخَي 14 و15 / 4 / 2021 من توقيف مواطنَين، وضبط نحو 1750 ليتراً من مادة المازوت، و1520 ليتراً من البنزين، و700 كلغ من الغاز، و15 طناً من السكر المدعوم، وكمية من الدخان أثناء محاولة تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت صهريجاً وشاحنة وآليتين تُستخدم للتهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين.