لبنان | موظفو المطاعم والفنادق والتغذية لوحوا بالتصعيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 10 ثواني

أسف اتحاد عمال وموظفي المطاعم والفنادق والتغذية واللهو في بيان، “للاشكالات التي تحصل في محال السوبرماركات والذل اللاحق بالمواطنين في ما يتعلق بالمواد المدعومة، بعد مضاربة عمال السوبرماركت من النازحين وبأعداد كبيرة على احتكارها بدل أن تكون من حصة المواطن الذي تدعم هذه المواد من جيبه أصلا”.

وأكد الاتحاد أن “السكوت لن يطول والتحرك على الأرض لن يكون لخير أحد، وخصوصا أننا سبق وكررنا تحذيرنا للمؤسسات والدولة من العمالة الأجنبية”.