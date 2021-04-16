لبنان | الدفاع المدني: 33 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد15):

* أعشاب (عدد2) : بولونيا.

ونفايات في عين الدلبة/برج البراجنة.

* منازل (عدد2) : كسارة – غرف عمال في المكلّس.

* سيارات(عدد1) : عيمار.

* مؤسسات(عدد4) : داخل مستودع في الهيكلية – داخل صالة عرض للمفروشات في المنية – داخل مستودع أخشاب في الدكوانة – غرفة مدرسة في ديك المحدي.

* كهرباء (عدد4) : مولد في بولونيا – مولد وأسلاك كهربائية في طرابلس – داخل غرفة كهرباء في مستيتا – عمود في البيسارية.

* مختلف (عدد2) : أخشاب في الكوكودي – بؤرة لتجميع قطع السيارات في الكوكودي.

– نقل وإسعاف (عدد18):

حوادث (عدد14) : عوكر(2) – الأشرفية – ذوق مصبح – طريق الجديدة – سليم سلام – حارة حريك – الرويس – بلاط – الحمرا – البربير – المصيطبة – طريق المطار – تلة الخياط.

* حوادث سير (عدد4) : برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام رياق ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد جونية ونقل جريح الى المستشفى – المعاملتين غزير ونقل جريح الى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 33 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.