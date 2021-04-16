لبنان | جنبلاط: الدعم العشوائي سيطيح الاحتياط الالزامي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 10:16 صباحًا

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “في انتظار اتفاق الاقطاب الكبار في الجو والبحر والبر لتركيب حكومة الانقاذ، فإن الدعم العشوائي وغير المدروس، والذي يستفيد منه كبار التجار والمافيات المحيطة، سيطيح الاحتياط الالزامي وبالمقومات الاساسية للوجود”.

وأضاف: “أما الثروات البحرية فقد تصبح مشاعاً يستباح من إسرائيل ومن سوريا”.