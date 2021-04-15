لبنان | مستشفى الحريري: حالة وفاة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:29 مساءً - منذ 9 دقائق

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 114

AstraZeneca: 163

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 467 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 23

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1100 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51

– حالات وفاة: 1

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

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