لبنان | اللحوم المدعومة ابتداء من الليلة في صور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت معلومات صحفية أنه بعد المتابعة الحثيثة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لموضوع السلع المدعومة وخاصة ملف اللحوم وفقدانها من الأسواق في مدينة صور ومنطقتها مع مدير عام وزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر وبلدية صور التي أنهت فرقها الفنية أعمال الصيانة والتأهيل لمسلخ مدينة صور، عُلم أن الاتصالات مع المعنيين أفضت الى تأمين اللحوم المدعومة لمدينة صور ومنطقتها وسوف يصار تأمينها عبر مسلخ مدينة صور الذي سيعاود عمله ابتداء من الليلة .