لبنان | نقيب الصيادلة: للإفراج عن فواتير الاستيراد المتراكمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:28 مساءً - منذ ساعتين

ناشد نقيب صيادلة لبنان غسان الامين حاكم مصرف لبنان وكافة المسؤولين عن ملف دعم استيراد حليب الاطفال الرضع، لضرورة الاسراع وإعطاء الاولوية القصوى للافراج عن فواتير الاستيراد المتراكمة لديهم ليتمكن المستوردون بدورهم من تأمين توافر كميات الحليب اللازمة والكافية لتغطية حاجات المواطنين.

ودعا كافة مستوردي حليب الرضع الى توزيع كميات الحليب بشكل عادل ومتوازن بين جميع الصيدليات العاملة على كامل الاراضي اللبنانية، وذلك دون تمييز او مفاضلة بين صيدلية وأخرى، وذلك بهدف تأمين وصول الحليب الى جميع المواطنين بدون تكبد عناء التنقل بين صيدلية واخرى على أمل إيجاد عبوة حليب تسد جوع أطفالهم.

وأكد أن نقابة صيادلة لبنان لن توفر سبيلا او جهدا إلا وستسلكه لحث المعنيين لايجاد الحلول المناسبة والمستدامة التي من شأنها توفير الامن الغذائي والدوائي للمواطنين.