لبنان | وهبة التقى نظيريه اليوناني والقبرصي وزار البرلمان في أثينا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:28 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 9:01 مساءً

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، الذي وصل إلى اثينا قبل ظهر اليوم، اجتماعا مغلقا مع نظيريه اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليديس ناقشوا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك، عقدت جولة محادثات موسعة، حضرها أعضاء الوفود المرافقة، وتم “تأكيد متانة العلاقات التي تربط الدول الثلاث وضرورة تعزيزها على كل الصعد، والعمل على متابعة التحضير للقمة الثلاثية الاولى لهذه الدول التي كان من المفترض أن تعقد العام الماضي في قبرص وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وذلك عبر استكمال الاجراءات العائدة للاتفاقات الثنائية والثلاثية التي سيتم التوقيع عليها خلال القمة”.

وفي لقاء ثنائي، عرض وهبه مع نظيره القبرصي العلاقات بين البلدين.

كما زار وهبه البرلمان اليوناني، حيث التقى رئيس مجموعة “الصداقة اليونانية – اللبنانية” في البرلمان اليوناني النائب باناغيس كاباتوس ورئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية النائب كونستاتينوس جيوليكاس.