لبنان | “اللجنة الطالبية”: نرفض تمديد العام الدراسي حتى الصيف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أشارت اللجنة الطالبية في لبنان إلى أنها “اطلعت على مضمون خطة وزارة التربية لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية وعلى موقف مكونات الأسرة التربوية منها بدقة”.

وأعلنت في بيان، عقب اجتماعها الطارئ الذي عقدته على أثر مؤتمر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، رفضها الكلي لتمديد العام الدراسي الحالي حتى الصيف.

ولفتت إلى أن “المدارس الخاصة بغالبيتها، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من المدارس شارفت على إنهاء المقرر السنوي. كما أن البنية التحتية، وخصوصا في المدارس الرسمية لا تؤمن الراحة للطلاب والأساتذة، وهي غير جاهزة لاستقبال التلاميذ في الصيف”.

وأكدت أن “وزارة التربية اعترفت بفشل التعلم عن بعد في أكثر من مناسبة، خصوصا أنه غير متاح لقسم كبير من الطلاب المحرومين من الكهرباء أو الإنترنت أو الذي لا يسمح وضعهم الاقتصادي بتأمين جهاز إلكتروني لمتابعة التعلم عن بعد”، رأت أن “عدد الأسابيع التي وضعتها الوزارة للتعليم المدمج يمكن أن تنخفض إلى النصف باعتماد تعليم حضوري 100 في المئة متواصل للطلاب مع ترك الخيار لمن لا يرغب من الطلاب والأهل الذهاب حضوريا إلى المدرسة متابعة التعلم عن بعد”.

وطالبت بـ”تأمين الـrapid test بشكل مجاني وإلزامي لكل طالب قبل العودة إلى الصفوف على أن يتم تكرار هذه العملية دوريا”، داعياً إلى “تأمين اللقاح للطلاب الراغبين في تلقيه لتوفير مناعة مجتمعية داخل المدارس”.

وثمنت “مبادرة الوزارة توفير 60 ألف جهاز تابليت للطلاب”، متمنية أن “يترجم هذا الوعد على أرض الواقع قريباً”.

ودعا رئيس اللجنة عمر الحوت الطلاب والأهالي والأساتذة إلى “الاعتصام الإثنين المقبل، الأولى ظهرا، أمام وزارة التربية والتعليم العالي لإيصال الصوت عاليا وإعلان الخطوات التصعيدية”.