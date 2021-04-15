لبنان | تسجيل 13 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات اضافية وصلت الى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 13 نيسان، وأظهرت النتائج وجود 13 حالة إيجابية.

حالات جديدة بـ" كورونا " على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 20 دقيقة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية