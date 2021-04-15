لبنان | فهمي بحث مع وفد الاتحاد الأوروبي في برنامج الشرطة المجتمعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 33 دقيقة

ناقش وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي مع وفد من الاتحاد الاوروبي برئاسة نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي مارتين لاسن سكيلف، في مكتبه، برنامج الشرطة المجتمعية المنوي تنفيذه مع قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية، وذلك بقيمة 15 مليون يورو لمدة اربع سنوات.

وخلال اللقاء، تمنى الوزير اعتماد الشفافية في تطبيق هذا المشروع كسابقاته، مشددا على ضرورة العمل على تدريب الكادر الوطني لاستدامة المشروع بعد انتهائه.