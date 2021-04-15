لبنان | إعلاميون ضد العنف: ليقظة جماعية من القضاة الشرفاء لوقف الانزلاق قبل فوات الأوان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 1:27 مساءً

أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، للمسار “الانحداري الكيدي الذي ينتهجه بعض القضاء اللبناني، الذي تحول الى أداة انتقام سياسي ما يفسر رفض السلطة توقيع التشكيلات القضائية”.

ورأت الجمعية في بيان، في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية، أن العدالة وحرية التعبير والعمل السياسي، قواعد أساسية لاستمرار السلم الأهلي وقيام الدولة الفعلية.

ودانت الاستدعاءات والدعاوى والأحكام العشوائية والظالمة التي تصدر بوتيرة هيستيرية ضد كل من يعترض على سياسة الأمر الواقع، في حين لا يزال الغموض المتعمد يلف كل الجرائم والاغتيالات ما قبل جريمة 4 آب وما بعدها مع اغتيال الزميل لقمان سليم.

ودعت إلى “يقظة جماعية من القضاة الشرفاء لوقف الانزلاق قبل فوات الأوان”.