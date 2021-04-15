لبنان | هيل: القادة في لبنان فشلوا وحزب الله والنشاطات غير الشرعية تمنع قيام دولة سالمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا: “الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة اللبنانيين فشلوا بالتزاماتهم واليوم ما زالت هناك إمكانية لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وحان الوقت لـ”بناء حكومة” وتطبيق الاصلاحات المطلوبة”.

واعتبر هيل ان “اميركا مستعدة لمساعدة لبنان في موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل، وسنأتي بخبراء لمساعدة لبنان في هذا الملف”.

وتابع: “سوء الادارة في لبنان أدى الى هذه الحال التي يعيشها البلد وأميركا مستعدة للمساعدة ولكن نريد أن نلمس الإصلاحات”.

ولفت هيل الى ان “حزب الله والنشاطات غير الشرعية تمنع قيام دولة سالمة وإيران تمول ذلك وأميركا لن تترك أصدقاءها ونحن مستعدون لتسهيل المفاوضات على الحدود البحرية التي ستكون لها منافع اقتصادية لمعالجة الأزمة”.