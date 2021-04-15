لبنان | حتي يحذر من انتحال اسمه لطلب أموال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن الوزير السابق للخارجية والمغتربين ناصيف حتي، في بيان “ان بعض الأشخاص عمدوا إلى إنتحال إسم وزير الخارجية والمغتربين السابق ناصيف حتي لطلب مساعدة مالية من لبنانيين في الوطن وفي الاغتراب، لغايات إنسانية واجتماعية كاذبة”.

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أضاف البيان: “إن الوزير حتي يحذر من إنتحال إسمه ويتمنى على من يتلقى أي طلب عدم التجاوب”.

وختم انه “تم إبلاغ السلطات الأمنية المختصة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات بحقهم”.