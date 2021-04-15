لبنان | عراجي: اوضاع الناس مأساوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “اوضاع الناس مأساوية، فالبلد منذ زمن كان في ثلاثة طبقات اجتماعية:

– طبقة الأغنياء وتشكل 10 بالمئة

– وطبقة وسطى وتشكل 80 بالمئة

– وطبقة فقيرة وتشكل 10 بالمئة”.

وأضاف في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أما اليوم فالطبقة الغنية دخل عليها ناس كثر استفادوا من الهدر والفساد بالدولة، الوسطى اندثرت، والفقيرة أصبحت تشكل ثلثي الشعب اللبناني وقدرتها على العيش والاستشفاء والطبابة صعبة”.