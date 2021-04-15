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لبنان | عراجي: اوضاع الناس مأساوية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

عاصم عراجي

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “اوضاع الناس مأساوية، فالبلد منذ زمن كان في ثلاثة طبقات اجتماعية:

– طبقة الأغنياء وتشكل 10 بالمئة
– وطبقة وسطى وتشكل 80 بالمئة
– وطبقة فقيرة وتشكل 10 بالمئة”.

وأضاف في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أما اليوم فالطبقة الغنية دخل عليها ناس كثر استفادوا من الهدر والفساد بالدولة، الوسطى اندثرت، والفقيرة أصبحت تشكل ثلثي الشعب اللبناني وقدرتها على العيش والاستشفاء والطبابة صعبة”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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