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لبنان | عون باقِ على موقفه في ملف الترسيم ودياب: “مش واردة” الدعوة لعقد جلسة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ 20 دقيقة

الناقورة

كشفت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال عون أن الأخير يتواصل مع الأمم المتحدة ومع الجانب الاميركي في ملفّ ترسيم الحدود.

وقالت المصادر: “لا يُزايدنَّ أحدٌ عليه في موضوع السيادة والحقوق اللبنانية فهو لا يزال على موقفه ولكنه يُريد فقط موافقة مجلس الوزراء ليتحمّل الجميع مسؤوليته”.

وأكدت المصادر أنه لن يدفع عون إلى ارتكاب خطأ قانوني ودستوري.

في المقابل، أكدت مصادر السراي الحكومي أن الرئيس المكلف حسان دياب ليس في وارد الدعوة لعقد جلسة من أجل النظر في ملف ترسيم الحدود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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