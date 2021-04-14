لبنان | هل يعاود “كورونا” الارتفاع في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 8:12 مساءً

سجلت وزارة الصحة العامة 40 حالة وفاة و2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في الموازاة، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي سابقاً أنّ “الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الوقائية ضروري، رغم انخفاض أعداد المصابين”، آملاً أن “تستمرّ أعداد الاصابات بالانخفاض، لأن وضعنا الاقتصادي والصحي لم يعد يحتمل ما نعيش”.

وقال عراجي في حديث تلفزيوني، “خلال شهر رمضان المبارك ستكون هناك تجمّعات كبيرة في الصلوات والافطارات، من هنا أدعو اللبنانيين الى عدم التجمّع للحدّ من انتشار الفيروس”.

وعن مضاعفات اللقاحات، أكّد عراجي أنّ “المضاعفات التي تسبّبها اللقاحات نسبتها قليلة جدّاً، فعلى سبيل المثال، تجارب “جونسون آند جونسون” أجريت على 6 ملايين شخص فيما 6 منهم فقط تعرّضوا لتجلّطاتٍ نادرة”.

وأشار إلى ان “البطء في التلقيح ضد كورونا في لبنان لأسباب دولية لا محلّية، فبحسب رئيس منظمة الصحة العالمية 10 دول تستأثر بـ75% من اللقاحات حول العالم”.