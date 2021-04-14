لبنان | وهبة: لبنان لا يزال في دائرة اهتمام الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة ان لبنان لا يزال في دائرة اهتمام الولايات المتحدة.

وقال اثناء لقاء اجراه مع عدد من الصحافيين ان لبنان بالنسبة للسفير هيل بلد يعرفه تماماً وتربطنا علاقة معه منذ ان كان سفيرا للولايات المتحدة في لبنان، كما تربطني به شخصياً علاقة تعاون يوم كان سفيراً لبلاده في لبنان وكنت رئيس دائرة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، ولا ازال اعتبره صديقا للبنان ولنا.

واضاف وهبة: بحكم موقعه، لديه اطلاع على اوضاع لبنان والشرق الاوسط من وجهة نظر الادارة الاميركية وقد استمعنا الى مقاربة الادارة الاميركية للملفات الدولية والاقليمية ومدى اختلافها بين ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن والتي تبدو اقرب الى مفهومنا لحل منطقة الشرق الاوسط اذ ان ادارة الرئيس بايدن تعود بالنسبة للقضية الفلسطينية الى حل الدولتين والتي كان تمسك بها العرب في قمة بيروت ولم يعد هناك كلام عن صفقة القرن والحلول المفروضة فرضا، وعادت الولايات المتحدة لتلعب دورها في المنظمات الدولية.

كما عادت لتمويل وكالة الاونروا والى طاولة المفاوضات في جنيف بهدف العودة الى الاتفاق النووي مع ايران وتفعيله، ما يدل الى ان الادارة الاميركية الحالية لديها قراءة مختلفة عن ادارة الرئيس ترامب.

ونفى ان يكون هيل قد حمل اليه اثناء لقاءهما اي رسالة سياسية. وقال وهبة: “مقابلته مع فخافة الرئيس غدا ومع رئيسي مجلس النواب والحكومة تعطي صورة لما يمكن ان يقوله عند الرؤساء، والمقاربة ان لبنان لا يزال من اهتمامات الولايات المتحدة ولا يزال الاستقرار في لبنان من اهدافها ورحب المسؤول الاميركي الرفيع بدعم الجيش اللبناني الذي شددت انا عليه وكان مرحبا قائلا نعتبر الجيش اللبناني جيشا صديقا ولنا ثقة بكفاءاته وانجازاته”.

كما شدد على استمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل توفيرا للاستقرار في الجنوب وتنفيذ القرار 1701 وطبعا تأليف حكومة لبنانية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ووضع البرنامج الاقتصادي على سكة التعافي.

وبشأن التفاوض مع الاسرائيليين على ترسيم الحدود البحرية، اشار وهبة الى ان هيل سيتحدث في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة لان موضوع المفاوضات مع العدو الاسرائيلي وضع في عهدة فخامة الرئيس حين ترك الرئيس بري الاطار بين يدي فخامة الرئيس.

وكشف انه لفت انتباه هيل الى “ان اكثر شخص يمكن ان يعطيك تصورا حول ما آلت اليه المفاوضات هو الرئيس عون”.