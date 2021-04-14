لبنان | نقابة المقاولين تدعو لمعالجة هذه المواضيع الـ3

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تحدثت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء عن 3 مواضيع رئيسية لمعالجتها قبل فوات الاوان، وهي السماح لشركات الترابة باستخدام المقالع وتفعيل الإنتاج، اذ إن مادة الترابة تعتبر الاوكسجين الأساسي لحركة البناء والإعمار، وهي تنتج محليا ولا تحتاج الى تعقيدات العملة الصعبة ولا الى تحمل الدولة أعباء الاستيراد.

اضافة الى إنهاء عقود المشاريع الممولة من الخزينة والمتوقفة نتيجة الأزمة المالية والنقدية، لافتة الى ان بعد 17 تشرين الأول 2019 توقفت كل المشاريع الممولة بالعملة اللبنانية نتيجة الأزمة المالية والنقدية وأصبحت العقود غير متوازنة وغير قابلة للتنفيذ.

كما اعادة إعمار المرفأ عبر شركات وطنية وقطع الطريق على مشاريع استدانة مشبوهة بحجة شركات عالمية، بحسب قولها. وشددت النقابة ببيانها على “ضرورة اشراك شركات المقاولات الوطنية ومكاتب الدروس الهندسية، وهي ستعقد لأجل ذلك لقاءات ومؤتمرات لتحسم موضوع إعادة بناء المرفأ والمنطقة المحيطة به”.