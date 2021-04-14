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لبنان | غادرت منزل ذويها ولم تعُد … هل تعرفون عنها شيئا؟

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 55 دقيقة
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة غادرت منزل ذويها ولم تعد

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

نادين نديم الحاج (مواليد 2004، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 11-04-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة المنصورية / الشارع العام، ولم تعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 860227-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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