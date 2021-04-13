اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة
كورونا لبنان

لبنان

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت إصابات فيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن “تسجيل 1985 إصابة جديدة بكورونا ( 1954 محلية و31 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 499839”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “35 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 6738”.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا