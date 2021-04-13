لبنان | قتيل وجرحى نتيجة إشكال وقع اليوم في طرابلس.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 9:51 مساءً

سقط قتيل وجريحان، في إشكال حصل في منطقة الخناق في طرابلس، بين عدد من الشبان، على خلفية توزيع حصص غذائية في المنطقة.

وتطور الاشكال الى اطلاق نار، ادى الى وفاة الشاب (ك.م.د) متأثرا بجروحه بعدما نقل الى مستشفى المظلوم، فيما سقط جريحان خلال اطلاق النار هما: (ا، س) و(ا، ص) وقد نقلا الى المستشفى للمعالجة.

وحضر عناصر الجيش اللبناني وعناصر قوى الامن الداخلي الى المكان وفتحوا تحقيقا في الحادث.