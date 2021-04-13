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لبنان | دياب: تشكيل الحكومة عالق بحلقة مفرغة بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا للأوضاع الاجتماعية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

حسان دياب

لفت رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ خلال الإفطار الافتراضي الذي أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ​لبنان​ – دار الأيتام الإسلامية تحت عنوان “إن مع العسر يسرًا” عبر تقنية زوم إلى انه “يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة جدًا، وتحديات لم يعرف لبنان مثيلًا لها عبر التاريخ، فبالإضافة إلى وباء ​​ الذي جعلنا نفطر معًا، افتراضيًا، فإن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة حيث يستمر ​تشكيل الحكومة​ عالقًا في حلقة مفرغة بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية والمالية والاقتصادية للبنانيين الذين يدفعون ثمن الصراعات”.

وأضاف “في رحاب الشهر الفضيل، نتضرع إلى الله أن نتخلص سريعًا من كل عائق يقف بيننا، وأن يزيح هذه الغمامة السوداء التي تثقل هموم اللبنانيين، لكننا محكومون بالأمل كما جاء في الآية الكريمة: “فإنّ مع العُسرِ يُسرًا، إنّ مع العُسر يُسرًا”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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