لبنان | إليكم مستجدات كورونا في السجون

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سجن رومية
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة
البلاغ التالي:
في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:
وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /992/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1058/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4018/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:
/85/ حالة إيجابية في سجن صور
/47/ حالية إيجابية في سجن تبنين
حالة إيجابية في سجن عالَيه
حالتين إيجابيتين في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس
/4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس
حالة إيجابيّة في كلّ من فصيلتي التلّ وباب الرّمل
في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /6/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاء
أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالة إيجابية.