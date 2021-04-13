اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إليكم مستجدات كورونا في السجون

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

سجن رومية

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /992/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1058/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4018/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:

/85/ حالة إيجابية في سجن صور
/47/ حالية إيجابية في سجن تبنين
حالة إيجابية في سجن عالَيه
حالتين إيجابيتين في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس
/4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس
حالة إيجابيّة في كلّ من فصيلتي التلّ وباب الرّمل
في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /6/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاء
أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالة إيجابية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا