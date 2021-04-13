لبنان | إليكم مستجدات كورونا في السجون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /992/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1058/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4018/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.

وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:

/85/ حالة إيجابية في سجن صور

/47/ حالية إيجابية في سجن تبنين

حالة إيجابية في سجن عالَيه

حالتين إيجابيتين في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس

/4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس

حالة إيجابيّة في كلّ من فصيلتي التلّ وباب الرّمل

في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /6/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاء

أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالة إيجابية.