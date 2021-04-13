لبنان | توقيف 5 اشخاص بجرم السرقة وترويج مخدرات وعملة مزورة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة أدما كسروان، كلا من (م.ش.) و(ط.ن.) والفلسطيني (ع.م.) وجميعهم يتجولون دون أوراق ثبوتية” مشيرةً الى أن الدورية “ضبطت كمية من المواد الغذائية والأجبان المسروقة قدرت قيمتها بعشرة ملايين ليرة لبنانية.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فإنه بالتحقيق معهم اعترفوا بتأليف عصابة قامت في تواريخ مختلفة بأعمال نشل وسرقة في عدد من السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية في منطقة كسروان.

الى ذلك، كشفت القيادة، أنه بتاريخ 12/4/2021 أوقفت دورية أخرى من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات كلا من (ع.ز.) و(م.ز.) لإقدامهما على ترويج المخدرات وتعاطيها وترويج عملة مزورة وإطلاق نار، وإقدام الأول على طعن عنصر في الجيش وفتاة بسكين. وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات إضافة إلى 850 دولارا أميركيا مزورا.

وقال اليان إن تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.