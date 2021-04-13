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لبنان | بيان توضيحي للمديرية العامة للنفط بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

الباخرة Histria Perla

أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه للرأي العام، بعد ما أثير بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla، إن كل نتائج تحاليل مادة الغاز اويل المحملة على متن الباخرة Histria Perla الواردة في دفتر الشروط والمطلوبة من مؤسسة كهرباء لبنان جاءت مطابقة للمواصفات المعتمدة.

ولفتت المديرية في بيان الى أن “مؤسسة كهرباء لبنان لم توافق على إفراغ حمولة هذه الباخرة بناء على توصية شركة Siemens المصنعة لمعامل انتاج الطاقة لديها التي اعترضت على طريقة فحص ال Gum Content – ASTM D 381، وطلبت إجراء فحوصات إضافية من خارج الفحوصات المطلوبة بموجب دفتر الشروط.”

وأشارت المديرية العامة للنفط الى أنها بادرت بإخطار المختبر العالمي Bureau Veritas بشروط مؤسسة كهرباء لبنان و Siemens، ولا سيما لجهة إجراء الفحوصات الإضافية في مختبراتها في دبي.

وقالت: بعد أن صدرت نتائج الفحوصات الاضافية عن مختبرات Bureau Veritas، زودت المديرية العامة للنفط مؤسسة كهرباء لبنان بها بشكل رسمي، والتي بدورها أبلغتها إلى Siemens.

وأضافت: بناءً عليه، وافقت Siemens ومؤسسة كهرباء لبنان على تفريغ الباخرة Histria Perla بتاريخ 12/04/2021.

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محررين الخليج 365

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