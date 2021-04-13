لبنان | عون للبنانيين: الأمور لن تجري الاّ لتأمين حقوق لبنان براً وبحراً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، انه “بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لراي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه”.

ولفتت الى انه “لعون ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم “تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً”.