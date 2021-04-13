لبنان | حاولوا تهريب كمية من البنزين والمازوت الى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه انه “في إطار عمليات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع لبناني وسوريَيْن أثناء محاولتهم اتمام عملية تهريب كمية من مادتي البنزين والمازوت الى داخل الأراضي السورية.

وضُبط حوالى 35500 ليتر من مادة المازوت وحوالى 260 ليتراً من مادة البنزين وصهريجين يستخدمان في عملية النقل، بالإضافة إلى سيارة يستخدمها المهربون.

وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق”.