لبنان | بيطار يتريث بقرار البت بإخلاء سبيل موقوفي المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

كشفت مصادر قضائية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، “يتريث في قرار البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين في الملف”.

وأكدت المصادر أن بيطار “يدرس بعمق وتأن إفادات المدعى عليهم، إلى أن يكون القناعة الكافية التي تخوله اتخاذ قرار ترك بعض الموقوفين وإبقاء البعض الآخر قيد التوقيف”. وشددت المصادر نفسها على ان “البت بهذه الطلبات يحتاج يومين أو ثلاثة أيام إضافية، ويرجح أن يكون قبل نهاية الأسبوع الحالي”.