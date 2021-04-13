لبنان | تحليق معاد فوق الأراضي اللبناني على علو منخفض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

يسجل في هذه الاثناء، تحليق للطيران الحربي المعادي على علو منخفض، فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وصولا الى أجواء الزوطرين ويحمر ومجرى نهر الليطاني، منفذا غارات وهمية.

عاليه

كما تشهد الأجواء في منطقة الجبل وعاليه، تحليقا كثيفا متواصلا للطيران الحربي إلاسرائيلي على علو منخفض.

تبنين

كذلك حلق الطيران المعادي على علو متوسط، في سماء القطاع الاوسط من قضاء بنت جبيل.

حاصبيا

ويسجل في هذه الاثناء، تحليق معاد على ارتفاع منخفض، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

البقاع الغربي

كذلك حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط، فوق البقاع الغربي وراشيا.

كما يحلق طيران العدو فوق المتن ،واعالي كسروان.