لبنان | جعجع: يهلّ علينا شهر رمضان الفضيل ولبناننا متألّم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

لمناسبة بداية شهر رمضان الكريم توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالمعايدة، قائلاً، “يهلّ علينا شهر رمضان الفضيل هذه السنة، ولبناننا متألّم، بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة، والظلم، والفساد. نسأل الله عزّ وجلّ أن يمنّ على اللبنانيين جميعهم بفيض من بركاته، ليتمّوا صيامهم في هذا الشهر الكريم بخير”.

وتمنى جعجع “للمسلمين في العالم العربي عمومًا وفي لبنان خصوصًا صوماً مباركاً وأن يعمّ الفرح بالعيد أوطاننا، على الرغم من الظروف الصعبة كلّها لأننا أبناء الخير والرجاء والمحبّة”.