لبنان | “الأمن” في عددها الجديد: بأيدينا… نزرع الأمل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحت عنوان” بأيدينا…نزرع الأمل” صدر العدد الجديد من مجلة الأمن وتضمن ملفا خاصا عن الأزمة الإقتصادية وفي العناوين: القطاعات الإقتصادية مأزومة بانتظار الضربة القاضية، جوع المواطن “يلوح في الأفق”! هل بات 98% من الشعب بحاجة إلى دعم؟ وفرص اقتصاديَة وماليَة لتعزيز نجاح لبنان. إضافة إلى موضوع الاختلال في ساحة الدولار وعدم استقرار منطقة تداوله العالمية.

وجاء في افتتاحية العدد مقال بعنوان: ثقافة الأمل. وفي الأبواب التي تضمنتها صفحات العدد:

“الى اللقاء” بقلم رئيس التحرير العقيد الركن شربل فرام “تعويم الوطن الجانح”.

من سايكس – بيكو إلى لبنان الكبير: مساعي الصهاينة الحثيثة تفشل في ضم الليطاني ومحيطه.

العالم يتخبط بين الموجة الثالثة للوباء وبطء التلقيح.

خطر التحّرش يدّق باب أولادنا “إستراتيجية دفاعية لحماية القاصرين”.

وأرفق العدد بمجلة “فتى الأمن” التي تعنى بالتربية الوطنية للجيل الصاعد.

يذكر أن مجلة الأمن شهرية وهي تصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديريات العامة لأمن الدولة والدفاع المدني والجمارك.