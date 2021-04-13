لبنان | “الصحة”: استدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 25 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي لمصلحة وزارة الصحة العامة بتمويل من قرض البنك الدولي.

وتطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها يوم الاثنين الواقع فيه السادس والعشرون من شهر نيسان الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر.

للاستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط الرجاء إرسال طلب الى البريد الالكتروني التالي: [email protected]

للمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb

ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: [email protected]