لبنان | قيومجيان: كل السلطة معكم منذ سنة ونصف السنة ماذا فعلتم؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة
الوزير السابق ريشار قيومجيان
غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”: “مع احترامي للمجتمعين. فريق 8 آذار وضمنا التيار العوني لوضع آلية لإحياء شامل للنازحين، طبلوا الدني اتهامات كاذبة وتزوير وقائع أننا لم نعمل لعودة النازحين السوريين. تفضلوا. كل السلطة معكم منذ سنة ونصف السنة، ماذا فعلتم لعودتهم وكم عدد العائدين؟ ذاب ثلج اتهاماتكم، وبأن وسخ كذبكم وزيف حليفكم بشار الذي يريد بقاءهم عندنا”.