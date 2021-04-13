لبنان | قيومجيان: كل السلطة معكم منذ سنة ونصف السنة ماذا فعلتم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”: “مع احترامي للمجتمعين. فريق 8 آذار وضمنا التيار العوني لوضع آلية لإحياء شامل للنازحين، طبلوا الدني اتهامات كاذبة وتزوير وقائع أننا لم نعمل لعودة ‎النازحين السوريين. تفضلوا. كل السلطة معكم منذ سنة ونصف السنة، ماذا فعلتم لعودتهم وكم عدد العائدين؟ ذاب ثلج اتهاماتكم، وبأن وسخ كذبكم وزيف حليفكم بشار الذي يريد بقاءهم عندنا”.