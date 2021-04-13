لبنان | 33 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار في 10 و11 نيسان، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين (33) حالة إيجابية.

محمد يوسف

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