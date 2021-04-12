لبنان | وزير الصحة: أكثر من 200 الف شخص فوق الـ65 سنة تسجّلوا على المنصة من اجل تلقي اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 29 دقيقة

اعتبر ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الاعمال ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان “لا اجواء توحي الى وجود جلسة للحكومة ونحن نقوم بكلّ مهامنا وبعضنا يعمل “overtime” واذا تمكّن التحقيق الجنائي من الاجابة على هواجس اللبنانيين نكون قد اعطيناهم الأمل من اجل لبنان افضل”، مشيراً الى ان “الزيارة الى ​العراق​ قائمة وتأجيلها جاء لأسباب تقنية ونحن اليوم نحضّر اوراقنا بكلّ دقة لكي تكون زيارتنا مثمرة وأكثر انتاجية،ـ والوطن بحاجة اليوم الى الجميع ونحن في ​وزارة الصحة​ “انظلمنا” في هذه المرحلة”.

وشدد حسن على ان “اكثر من 200 الف شخص فوق الـ65 سنة تسجّلوا على المنصة من اجل تلقي ​اللقاح​ وعندما يصبح لدينا وفرة من ال​لقاحات​ ستقوم وزارة الصحة بحملات توعية في المناطق من اجل اعطاء ​اللقاحات​ للمواطنين، والداتا التي نجمعها اليوم من المواطنين من اجل اعطاء لقاحات ​كورونا​ ستشكّل ركيزة أساسية للبطاقة الصحية في ​المستقبل​”، مبيناً انه “لا يمكن محاكاة الوباء في لبنان بنفس الطريقة التي يتعامل معها الاوروبيون او الاميركيون او غيرها من الدول، ونحن نطلب من الوافدين ان يتلزموا بنفس الاجراءات التي اعلنّا عنها منذ بداية الجائحة خصوصا الحجر مدة 14 يوما اذا كان الوافد مصابا بالفيروس”.