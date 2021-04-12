لبنان | باريس تحذر المسؤولين اللبنانيين: لن نتردد بالعمل ضد من تخلى عن المصلحة العامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 10:25 مساءً

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس “لن تتردد بالعمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة”.

وقالت الخارجية الفرنسية، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن: “رئيس الجمهورية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، أوضحوا للمسؤولين اللبنانيين الرئيسيين، أن فرنسا لن تتردد في العمل ضد من تخلوا عن المصلحة العامة لمصالحهم الشخصية”.

وشددت الخارجية على أن فرنسا على اتصال بجميع شركائها، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع مقترحات محددة لتحقيق هذا الهدف.

ويعكس تصاعد التحذيرات الباريسية تجاه المسؤولين اللبنانيين حجم السخط الدولي من تصرّفات أهل الحكم في لبنان ولعبة الشروط والشروط المضادة التي يمارسونها في عملية تشكيل الحكومة المُعطّلة منذ أكثر من سبعة أشهر نتيجة الخلاف القائم بين عون والحريري حول شكلها (تكنوسياسية أو اختصاصيين مستقلّين) وعدد الوزراء فيها.