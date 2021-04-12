لبنان | مذكرة لوزير التربية بشأن دوام الثانويات والمدارس الرسمية في رمضان المبارك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 9:14 مساءً

أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مذكرة حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية في شهر رمضان المبارك خلال فترة التعلم عن بعد، وجاء فيها :

“بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2021 تاريخ 31/3/2021 والمتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتاميناً لحسن سير اعمال التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية ، ولحين العودة الى التعلم المدمج يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية الالتزام بما يلي :

أولاً : تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات الرسمية ب 40 دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك .

ثانياً: يحدد دوام الاعمال الادارية لمديري المدارس والثانويات الرسمية والجهاز الإداري المواكب ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشرة ظهراً، وذلك لحين العودة الى التعلم المدمج ، وخلال أيام الحضور المحددة في القرارات السابقة.

ثالثاً : يبدأ التدريس في المدارس التي تعتمد دوام بعد الظهر اعتباراً من الساعة 13:30 وينتهي كحد أقصى في الساعة 17:30 مساءً”.

وتقدم وزير التربية والتعليم العالي ، من “جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.