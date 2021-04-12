لبنان | جمعية الإعلاميين الرياضيين أطلقت حملة التلقيح بلقاح “سبوتنيك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

اطلقت “جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين” LSMA، حملة تلقيح الصحافيين الرياضيين ضد فيروس كورونا بعد ظهر اليوم الإثنين 12 نيسان 2021 في مستشفى جبل لبنان (قضاء بعبدا).

وتلقت الدفعة الاولى من المتقدمين للحصول على اللقاح من ضمن 200 صحافي وصحافية من المنتسبين للجمعية ومن غيرهم من الذين تسجلوا للغاية الجرعة الاولى من اللقاح الروسي Sputnik V ، بعد تأمين اللقاحات عبر شركة Pharmatrade لتكون في طليعة المؤسسات والجمعيات التي توفر اللقاح عبر القطاع الخاص لمنتسبيها والعاملين في مجال الإعلام.

وستتلقى لاحقا هذا الشهر الدفعة الثانية من المتقدمين الجرعة الاولى من اللقاح، على ان تكون الجرعة الثانية خلال الفترة المعتمدة.

وحصل كل من تلقى اللقاح على بطاقة من المستشفى معتمدة من قبل وزارة الصحة تفيد بتلقيح حاملها للجرعة الاولى، ستكون بمثابة مرجع صحي. ولزملاء ممن تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح أشادوا بالخطوة الجبارة التي أقدمت عليها الجمعية، ورأوا فيها عملا نوعيا جعل الجمعية سباقة بين التجمعات والتنظيمات المهنية بتأمين اللقاح لمنتسبيها وللعاملين في حقل الاعلام الرياضي، وهو أمر ليس بالسهل، ويؤكد جدية والتزام القيمين على الخطوة على تحقيق اهداف الجمعية بتعزيز واقع الاعلام الرياضي اللبناني.

وقالت معية الزميلة السيدة وفاء حمود عواضة قالت: “بعد الفاجعة التي ألمت بنا بخسارة الراحل الدكتور محمد عواضة جراء إصابته بفيروس كورونا مطلع العام الجاري، وبوفاة صحافيين رياضيين آخرين، سعينا لتأمين اللقاح لتعزيز الوضع الصحي للإعلاميين الرياضيين، وإبعاد شبح ذلك المرض الفتاك عنهم”.

وأضافت حمود: ” لقد كان تعزيز وضع الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين في سلم اولويات الراحل، وسنستمر على هدي خطاه وتحقيق حلمه وتطلعاته”.

بدوره كشف امين سر الجمعية الزميل انطوان نجم “ان الصحافيين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح الروسي ينتمون الى الفئة الاكبر سنا او من أصحاب الحالات الخاصة، على ان يتلقى باقي الزملاء المسجلين اللقاح على دفعتين لاحقتين خلال الشهر الجاري، بحسبب أعمارهم”.

ودعا الذين لم يتقدموا بعد للتسجيل، الى مراجعة أمانة السر لشملهم ضمن المرحلة الثانية.