لبنان | جنبلاط: قد نخسر لبنان كوطن متنوع وقد نصبح كفنزويلا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 8 دقائق

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ بان الأولوية في تسريع آلية التطعيم في ​لبنان​ لأن العملية لا تزال بطيئة. ولفت في ندوة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، الى انه “مع انهيار الإقتصاد اللبناني وهجرة الكوادر الطبية بات كل القطاع الصحي على المحك، ونحن نخسر دور لبنان كمستشفى الشرق الأوسط”.

ورأى جنبلاط بانه “علينا أن نحل كلبنانيين مشاكلنا بأنفسنا جميعنا دون استثناء، ولن يحل اي طرف خارجي مشاكلنا اذا لم نقتنع بأنفسنا بالتسوية”.

وأكد على أننا “نحن اليوم في خطر أكثر مما كنا عليه في الحرب”، مشيرا إلى أننا قد نخسر لبنان كوطن متنوع وقد نصبح كفنزويلا وهنا التحدي الأكبر.

ورأى أن “الحل يجب أن يكون داخلياً دون استثناء لأي طرف من التسوية ومن بين من أقصد عدم استثنائهم “حزب الله” ولا يتوقعن احداً أن يساعدنا أي طرف خارجي”.