لبنان | على أبواب شهر رمضان.. انخفاض في دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 7:18 مساءً

سجل سعر صرف دولار في السوق السوداء انفخاضا اضافيا بعد ظهر اليوم، حيث تراوح ما بين 12300 ليرة لبنانية للبيع، و12350 ليرة للشراء.

الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان كانت احدى نتائجها خسارة اللبنانيين ودائعهم بالعملات الصعبة، فبعد أكثر من عام على تحرك أصحاب الودائع بالدولار الأميركي في المصارف اللبنانية ورفع الصوت وتنظيم الاحتجاجات الغاضبة في الشارع والتظاهر لم يفض ذلك الى طمأنتهم على مدخراتهم التي خسرت قرابة 80% من قيمتها.

والدعم في لبنان يذهب إلى تمويل الواردات الأساسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار شهريا، وفقا لوزني.